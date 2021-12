Speed Burger : hamburgers à toute heure !

“Des burgers généreux à la française”

Ouverte il y a un mois, cette entreprise nationale franchisée marque sa différence par un service de livraison sept jours sur sept et la qualité de ses produits, loin des standards des grandes enseignes de fast-food.

“Nous proposons des burgers maison, fait à la française, avec des produits typiquement français comme par exemple le camembert. Nous avons une large gamme de burgers consistants et agréables à manger”, explique Dominique Benitah, gérant du restaurant.

En plus d’un service de livraison qui couvre Rouen, Sotteville-lès-Rouen, Grand-Quevilly et Petit-Quevilly, le restaurant est un des premiers Speed Burger à développer le concept de consommer sur place en disposant d’une grande terrasse et de locaux adaptés, parfaits pour faire une pause.

Pratique. 4 place Carnot, Rouen. Ouvert du lundi au samedi de 11h30 à 14h30 et de 18h30 à 22h30, le dimanche de 12h à 14h30 et de 18h30 à 22h30. Tél. 02 32 18 21 82