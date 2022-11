Carentan-les-Marais. Les Égaluantes, le festival normand du cinéma

Seize longs-métrages seront projetés lors du festival des Égaluantes, qui se poursuit jusqu'au dimanche 27 novembre à Carentan-les-Marais. Deux films tournés sur les terres manchoises notamment seront présentés en avant-première, Les Cadors et Tempête, en présence des réalisateurs et de certains acteurs.

Tempête de Christian Duguay sera présenté en présence de son réalisateur et du comédien Pio Marmaï.

Le festival se veut accessible et convivial, autour des réalisateurs et des comédiens. Ici, pas de tapis rouge, insiste Maxime Delaunay, co-organisateur du festival et producteur de cinéma.

Ce festival met à l'honneur les films tournés dans la Manche, un territoire qu'il faut défendre, insiste maxime Delaunay.

Et pour plus de convivialité, le Magic Mirror a été érigé en plein centre-ville, un lieu de rencontre ouvert à tous pour échanger notamment avec les acteurs et réalisateurs présents.

Toute la programmation du festival est à retrouver sur le site des Égaluantes.