Carentan. Les Égaluantes, fer de lance du cinéma dans le Cotentin

Vivifier le cinéma du coin. Tel était l'objectif initial du festival des Égaluantes quand il s'est implanté à Carentan-les-Marais en 2016. Chaque année, il met un coup de projecteur sur ces films, documentaires et séries du septième art qui font référence ou ont été tournés dans le Cotentin. Le tout, avec la présentation de cinéastes concernés avant les séances. L'an dernier, 4 500 spectateurs ont tenté l'expérience. Maxime Delaunay, co-fondateur du festival et producteur de Jane By Charlotte, Tempête ou encore la série Montre jamais ça à personne de Clément Cotentin, se réjouit d'un tel engouement et de cette septième édition qui s'annonce.

Les Cadors et Tempête en avant-première

C'est dans le théâtre de Carentan, équipé pour l'occasion en cinéma, que se déroulera la séance introductive, vendredi 25 novembre à 20 h 30. Les Cadors a été tourné durant l'été 2021, en partie sur le port de Cherbourg. La projection de ce film, qui relate l'histoire d'une entraide hors-norme entre deux frères que tout oppose, se fera en présence de son réalisateur Julien Guetta et du comédien Grégoire Ludig. Deuxième temps fort du festival : l'avant-première du film Tempête, samedi 26 novembre, à 14 h 30 et à 20 h 30, en présence du réalisateur Christian Duguay et du comédien Pio Marmai. "Ce film traite des notions de bienveillance animale, relève Maxime Delaunay. Il a été tourné au Mont Saint-Michel et dans La Hague." Il ajoute que "ces films ont un véritable ADN, avec un lien culturel à la Normandie".

Des acteurs connus, mais pas seulement !

Derrière Les Égaluantes gronde l'idée que le cinéma, ce ne sont pas que des acteurs sur un plateau. À l'image de cela, c'est Clément Cotentin qui présentera samedi à 10 h 45 sa série - dont il est le réalisateur - Montre jamais ça à personne et non son frère, Orelsan. Maxime Delaunay veut mettre en avant toute l'équipe : "Tous les ans, on a des techniciens. Cette année, ce sont Frédérique Doublet et Frédéric Grandclere, deux grands chefs décorateurs normands qui viennent. C'est important qu'ils soient là, pour parler de leur métier." L'échange est le maître mot de ce festival.

Le Magic Miroir, nouveau lieu convivial

"Cette année, on s'équipe du Magic Miroir pour accueillir les festivaliers entre deux séances, rapporte Maxime Delaunay. Ce chapiteau en bois éphémère sera sur la place, entre le théâtre et le cinéma." Là, les cinéphiles pourront consommer local, entre bière et fromage, mais aussi profiter du chant des marins normands. "L'une des idées du festival, c'est de mettre les gens dans la ville et de les faire échanger !", ajoute le co-fondateur. De quoi bavarder autour d'un film, d'une série ou d'un documentaire qui marque.

Pratique. Festival de cinéma Les Égaluantes : du jeudi 24 au dimanche 27 novembre à Carentan-les-Marais. Avant-première Les Cadors vendredi ou Tempête samedi : 4,99€. Pass week-end : 12,99€. Programmation complète : lesegaluantes.com.