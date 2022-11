Le Havre. Réorganisation de la Domus Medica, il va falloir prendre rendez-vous

Depuis une trentaine d'années au Havre, la Domus Medica (maison médicale) assure des permanences libres de médecins en soirée. À partir du 2 janvier prochain, il va falloir prendre rendez-vous en composant le 15. Cette mesure était devenue indispensable pour Jean-Luc Dumesnil, le président de l'association médicale des urgences du Havre. "La situation est devenue ingérable. Quand on arrive à 20 heures à la Domus pour prendre sa garde, il y a déjà une très longue file d'attente. Et on sait d'avance que cela va mal se passer."

Jean-Luc Dumesnil, le président de l'association médicale des urgences du Havre Impossible de lire le son.

Cinquante à soixante patients se présentent tous les soirs à la maison médicale. C'est pour mieux gérer ce flux qu'il sera demandé de composer le 15 pour obtenir une consultation. "Quand les patients font le 15 ou le 116 117 [c'est le même numéro], dès 10 heures il n'y a plus de place chez les généralistes. On va pouvoir leur donner des rendez-vous en soirée. On va fonctionner comme les urgences."

L'organisation des médecins de garde sera également différente. Actuellement, trois médecins sont de garde à la Domus Medica et un à la clinique des Ormeaux. Dès janvier, ils ne seront plus que deux à la maison médicale et deux aux Ormeaux. Le week-end, la prise de rendez-vous ne sera pas nécessaire.

Pratique. Domus Medica - 114 rue Jules-Siegfried au Havre.