[Photos] Caen. Des statues de Guillaume et Mathilde installées devant le château

Les promeneurs téméraires de ce mardi 22 novembre, venteux et pluvieux, se sont arrêtés, interloqués. Qu'est-ce donc que cette grande manœuvre en cours au pied du château de Caen ? L'office de tourisme de Caen la Mer procédait à la pose de deux statues de Claude Quiesse, artiste local. Elles représentent Guillaume le Conquérant et Mathilde de Flandre, "l'oubliée de l'histoire", rappelle Hervé Lebel, président de l'organisme caennais.

Made in Normandie

Et elles sont imposantes ces statues. "3,50 m de haut, 3 m de large, une tonne chacune", énumère le sculpteur. Elles sont principalement en laiton, mais aussi en bronze et en cuivre, et reposent sur un socle en pierres de Caen. "Tout est 100 % normand : le sculpteur, l'endroit de la réalisation, son emplacement, les deux protagonistes…", se félicite Hervé Lebel.

Ce dernier se disait ému et très heureux d'enfin voir aboutir le fruit d'un travail de cinq années. Il a d'abord fallu choisir l'artiste. Claude Quiesse, né "à quelques centaines de mètres du château", est exposé dans de nombreux pays du globe, mais pas chez lui. Une anomalie désormais réparée, comme celle de l'absence de Guillaume le Conquérant dans sa cité. "Il y avait un véritable oubli. Aucune statue n'a été érigée en l'honneur du Duc de Normandie en 1 000 ans", remarque Hervé Lebel. Les statues, à équidistance de l'Abbaye aux Hommes et de celles aux Dames, sont tournées vers la ville de Caen, "et descendent se promener dans les rues", imagine Claude Quiesse.