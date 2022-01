Lion-sur-Mer. Claude Quiesse réalise une sculpture de Guillaume Le Conquérant 

"Je n'avais pas de très bonnes notes à l'école et je dessinais sur mes feuilles de cours", se souvient, rieur, Claude Quiesse. C'est dans la commune de Lion-sur-Mer que cet artiste octogénaire né à Caen crée ses œuvres. Dans sa maison en front de mer, de nombreuses sculptures qu'il a réalisées sont exposées. Juste derrière, se trouve son atelier, un paradis d'art. Ici et là, se trouvent des centaines de carnets de croquis, des pinceaux ou encore de la peinture. Sur une étagère, un voilier est posé. Un objet symbolique pour l'artiste. "Mon coup de crayon s'est affiné lors d'un voyage autour du monde. À 28 ans, je suis parti sur un voilier avec mon frère et un copain. Je réalisais des aquarelles, des dessins et des gouaches en mer et je les exposais lors de nos escales", raconte-t-il.

Un artiste aux multiples talents

D'aussi longtemps qu'il s'en souvienne, Claude Quiesse a dessiné. "J'ai suivi les cours du soir aux Beaux-Arts de Caen. Ça ne m'a pas apporté grand-chose", s'amuse l'artiste. C'est à son retour, après avoir parcouru le monde pendant deux ans, qu'il décide de vivre de sa passion, l'art. "J'ai développé mon travail et ai très rapidement compris qu'il fallait que j'expose ailleurs qu'en Normandie", poursuit-il. À cette période, Claude Quiesse reçoit des conseils de grands peintres de la région tels que le Seinomarin Jeff Riboulet ou encore le Calvadosien André Lemaître. C'est en 1999 que l'artiste s'intéresse à la sculpture. "Ce qui me plaisait, c'était la différence. Il faut penser en volume et être certain que son travail est réussi. On ne peut pas revenir en arrière", détaille le sculpteur.

Désormais, c'est avec ses deux fils, Julien et Aurélien, que l'artiste imagine et confectionne ses sculptures. "L'un travaille le métal et l'autre est sculpteur. Nous sommes complémentaires. C'est grâce à eux que nous avons pu réaliser des sculptures de près de 3 mètres de haut", ajoute-t-il. Actuellement, Claude Quiesse travaille sur la création de la statue de Guillaume Le Conquérant et la Reine Mathilde. "Hervé Lebel, président de l'office de tourisme Caen la Mer, apprécie mon travail et m'a commandé ces deux statues. Il n'en existe pas dans la ville, alors que ce sont deux figures historiques phares", explique-t-il. Pour l'heure, l'artiste a d'ores et déjà terminé les croquis et doit prochainement passer à la réalisation des premières pièces en métal. "Les statues mesureront plus de 2 mètres de haut pour qu'elles soient visibles", complète Claude Quiesse. Réalisées en laiton, bronze et cuivre, les deux œuvres seront posées sur un socle en pierres de Caen, devant le château. "Si tout va bien, nous les livrerons d'ici la fin de l'année", conclut-il.