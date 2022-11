Ouistreham. Naufrage du Breiz : les cinq sauveteurs de la SNSM en garde à vue

Rebondissement dans l'affaire du naufrage du chalutier-coquillard Breiz. En janvier 2021, trois jeunes marins périssaient au large de Ouistreham, alors que leur navire était en cours de remorquage par le canot Sainte Anne des Flots de la SNSM, après une avarie de barre. D'après nos informations, les cinq bénévoles de la Société nationale de sauvetage en mer de Ouistreham sont depuis ce mardi 22 novembre au matin placés en garde à vue. Le parquet du Havre, en charge du dossier, souhaite poursuivre son investigation et ses vérifications.

Un rapport du bureau d'enquêtes sur les événements de mer avait imputé le naufrage à la houle et au surpoids des dragues encore pleines de coquilles et de roches. "Ce rapport se concentre sur certains aspects et ne recherche pas la responsabilité pénale des personnes impliquées", précise Cyrille Fournier, procureur adjoint.

L'enquête se poursuit donc, et les gendarmes essayent de clarifier certains éléments. Les cinq personnes actuellement entendues devraient rester en garde à vue jusqu'à mercredi 23 novembre au matin. Un point sera ensuite fait avec les enquêteurs pour envisager une éventuelle prolongation.