Normandie. Un an après le naufrage du chalutier Breiz, le rapport d'enquête rendu

Vendredi 14 janvier, un an jour pour jour après le naufrage du chalutier Breiz qui a coûté la vie à trois pêcheurs au large de Ouistreham, le bureau d'enquêtes sur les événements de mer vient de rendre son rapport.

Les causes du naufrage sont multiples. "Les paquets de mer sur le pont et le surpoids des dragues sont les origines certaines de l'alourdissement fatal du Breiz", est-il précisé dans la conclusion du rapport d'enquête. Autrement dit, la houle et le surpoids des dragues qui, encore pleines de coquilles et de roches, pendaient par-dessus bord, ont contribué à générer l'inclinaison du navire, conduisant au chavirement.

L'inexpérience des pêcheurs et les conditions météorologiques sont également mentionnées dans le rapport. La SNSM de Ouistreham, qui remorquait le bateau lorsqu'il a chaviré, est mise hors de cause. "Le patron de la SNS 091 SAINTE ANNE DES FLOTS ne se doutait pas de la surcharge excessive du navire assisté et ne pouvait pas avoir connaissance du niveau d'expérience de l'équipage du BREIZ", est-il précisé.

En janvier dernier, trois jeunes pêcheurs de 19, 26 et 27 ans ont perdu la vie lors du naufrage de leur chalutier. Deux d'entre eux étaient frères et originaires de Cherbourg. Le troisième était de Saint-Vaast-la-Hougue.

