Saint-Vaast-la-Hougue. Près de 300 personnes réunies en hommage aux trois marins disparus

"C'était un moment qui traduit bien l'état d'esprit des marins, qui peuvent être très durs, mais aussi très sensibles et généreux. Le nombre de participants ne m'a pas étonné. La grande jetée était quasi pleine et il y avait aussi des personnes au niveau de la capitainerie", a confié Bernard Mottier, président de la SNSM de Saint-Vaast-la-Hougue. Entre 250 et 300 personnes se sont rassemblées, selon la gendarmerie, le dimanche 17 janvier à partir de 14 h 30 à Saint-Vaast-la-Hougue, en hommage aux trois marins pêcheurs qui ont péri dans un naufrage dans la nuit du jeudi 14 au vendredi 15 janvier. "L'initiative est partie de la famille des deux Cherbourgeois, qui a contacté la SNSM. Puis ça a circulé sur les réseaux sociaux", explique le maire de Saint-Vaast Gilbert Doucet. "L'hommage s'est fait en silence, sans discours. Des fleurs ont été lancées au bout de la jetée et dix chalutiers et un navire de la SNSM ont sonné la corne de brume", poursuit-il. Les deux familles, des deux frères de 19 et 26 ans originaires de Cherbourg et du jeune de 27 ans de Saint-Vaast, étaient présentes, selon lui.

D'après le Procureur adjoint du Havre Cyrille Fournier, une autopsie sera réalisée les mardi 19 et mercredi 20 janvier sur les trois corps afin de s'assurer de l'origine des décès. L'hypothèse privilégiée reste, pour l'heure, la mort par noyade.