Cherbourg-en-Cotentin. Après le drame, le père des deux frères disparus en mer témoigne

"Jimmy et Steven aimaient bien faire la fête, avoir du monde autour d'eux, comme le dimanche, quand ils allaient faire leurs matchs, ils adoraient voir les gens", explique David Gibert. Ses deux fils, Jimmy et Steven, âgés de 19 et 26, ont péri dans un naufrage dans la nuit du jeudi 14 au vendredi 15 janvier au large de Ouistreham (Calvados). Une messe aura lieu mardi 26 janvier à 14 h 30, dans la Basilique de la Sainte-Trinité, à Cherbourg. Une jauge devra être respectée. L'enterrement aura ensuite lieu au cimetière des Ragotins.

Le monde du foot endeuillé

Plusieurs hommages sont prévus en l'honneur des deux frères "inséparables", comme celui de l'Olympique de Marseille avant sa rencontre face à Lens, mercredi 20 janvier. Jimmy et Steven en étaient de fervents supporters. "Jimmy aurait pu jouer en très haut niveau, mais il n'a jamais voulu. Il était très attaché à Cherbourg", explique son père. Les jours à venir, les clubs locaux leur rendront aussi hommage.

D'abord, jeudi 21 janvier, avec une déambulation devant le domicile de la famille Gibert, jusqu'au stade des Fourches. Puis dimanche 24 janvier, les équipes de football de l'Amont Quentin FC, club dont David Gibert est président, et de l'AS Cherbourg célébreront leur mémoire.

Une cagnotte en ligne

Une cagnotte en ligne, est également ouverte, jusqu'au 31 mars, avec le soutien de Manche festivités.

"L'intégralité des dons sera reversée à la caisse des péris en mer de Cherbourg, qui se chargera de la répartition intégrale des dons, pour l'ensemble des familles", de Saint-Vaast-la-Hougue et de Cherbourg.