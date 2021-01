Manche. L'olympique de Marseille rend hommage aux marins du Breiz

"L'Olympique de Marseille tient à rendre hommage à ses Olympiens, Steven & Jimmy, tous deux disparus tragiquement dans la nuit du 14 janvier dernier. Toutes nos condoléances à la famille Gibert et à leurs proches." Dans un tweet publié mardi 19 janvier, le club marseillais a rendu hommage à Jimmy et Steven Gibert, deux des trois jeunes marins décédés dans le naufrage du Breiz, au large des côtes calvadosiennes. Tous deux étaient fans de l'Olympique de Marseille et c'est leur cousine qui a pris l'initiative de solliciter les dirigeants phocéens pour honorer la mémoire des deux frères. Une photo d'eux en compagnie de leur père posant devant un logo du club a même été partagée par plusieurs joueurs, comme Valentin Rongier ou Jordan Amavi.