EPR à Penly. Le gouvernement annonce le début des travaux préparatoires à la mi-2024

EDF prévoit de commencer à la mi-2024 les premiers travaux préparatoires du chantier de construction des deux réacteurs nucléaires de nouvelle génération EPR (EPR2) que le gouvernement envisage à Penly, près de Dieppe, a annoncé mardi 15 novembre le producteur d'électricité. "Si la décision est prise rapidement, on vise de commencer les travaux préparatoires sur ce site à mi-2024, pour une mise en service à l'horizon 2035-2037", a indiqué Gabriel Oblin, directeur de projet pour les réacteurs nucléaires EPR2.

Début de la construction des réacteurs en 2027

Ces travaux préparatoires, prévus pour durer trois ans, comprennent le "terrassement, la préparation de la plateforme pour construire l'ouvrage [nucléaire]", a précisé M. Oblin. Puis, fin 2027, commencera la construction des réacteurs. Un chantier qui "dans sa phase haute" en 2029 devrait mobiliser au total 7 500 personnes.

Ce calendrier a été précisé lors d'une conférence de presse consacrée aux deux années de mise en œuvre du plan Excell, un programme d'amélioration de la qualité industrielle dans la filière du nucléaire.

Ce plan est né de la volonté d'éviter la répétition des déboires de l'EPR de Flamanville (Manche), le seul en construction en France, qui accuse onze ans de retard et des dépassements budgétaires astronomiques. Deux ans après, les projets pour le "nouveau nucléaire ou pour le parc existant" sont "sur de bons rails pour réussir" grâce à cette politique de rationalisation de ses standards industriels, a expliqué Alain Tranzer, délégué général à la qualité industrielle et aux compétences nucléaires.

Sur la question des délais et de la rapidité des décisions, EDF estime que c'est encore "insuffisant": si 75 % des décisions sont prises en moins d'un mois, EDF veut des décisions "à la semaine", pour construire plus vite. "Plus vite, c'est toujours moins cher, une année de retard sur un projet, ça se compte en milliards", a souligné M. Tranzer. Si EDF entend aller vite sur les EPR2, d'autres étapes doivent encore être franchies avant le lancement des premiers travaux à Penly.

Une décision politique en marge du débat public

La construction de nouveaux réacteurs fait l'objet, jusqu'au 27 février 2023, d'un débat sous l'égide de la Commission nationale du débat public. La synthèse de ce débat, obligatoire pour le porteur de projet EDF, sera versée aux travaux des parlementaires, qui devront voter au plus tard en 2024 la feuille de route énergétique de la France.

Sans attendre, le gouvernement, qui veut "gagner du temps", a présenté le mercredi 2 novembre, en Conseil des ministres, son projet de loi visant à accélérer la construction de nouveaux réacteurs, en simplifiant les procédures administratives. Ce texte doit être examiné par les parlementaires début 2023, voire dès fin décembre, à l'Assemblée nationale d'abord.

Au total, le gouvernement entend construire six EPR2, dont les deux premiers à Penly, avec une option pour huit supplémentaires, selon une feuille de route dévoilée par le Président Emmanuel Macron en février.

