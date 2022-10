Seine-Maritime. Faut-il deux nouveaux réacteurs EPR2 à Penly ? Le débat public s'ouvre ce jeudi

Emmanuel Macron l'a annoncé lui-même. Il entend miser sur le nucléaire pour la politique énergétique de la France avec la construction de six nouveaux réacteurs de type EPR2, dont les deux premiers seraient basés à Penly, en Seine-Maritime.

Etant donné la valeur des investissements, un débat public, organisé par la commission nationale du débat public, organisme indépendant, est obligatoire. Le débat s'ouvre, jeudi 27 octobre, lors d'une réunion publique à Dieppe, salle Paul-Eluard à partir de 19 heures.

Le débat public, ouvert à tous, présidé par Michel Baldré, doit permettre d'éclaircir le sujet et de largement dépasser l'opposition entre les pros et les anti-nucléaires. "On va aborder des choses très précises. Comment le retour d'expérience sur le chantier de Flamanville a été pris en compte ? Comment est-ce que les impacts environnementaux, les questions de formation ou de recrutement, ont été intégrés dans la démarche ?", détaille-t-il.

Par ailleurs, des avis d'experts, à la fois pros ou anti-nucléaires seront versés au débat pour que le public puisse se faire une opinion éclairée. "On a identifié avec eux les questions qui faisaient controverses. Ils vont mettre leur argumentation noir sur blanc de façon compréhensible pour des non-professionnels." Parmi ces questions : quel sera l'impact du changement climatique sur les réacteurs nucléaires ?

Les rencontres sont à suivre sur la chaîne Youtube du débat public. Des compléments d'information sont disponibles sur son site.

Le débat public va se poursuivre jusqu'au mois de février 2023. Son compte rendu servira à éclairer le débat parlementaire qui va suivre. La construction des futurs EPR doit en effet être votée dans le cadre de la future loi de programmation sur l'énergie et le climat, au printemps 2023.

Le projet des réacteurs de Penly

Les deux réacteurs EPR2 de Penly seraient les premiers de la série de trois paires de réacteurs prévue par EDF. Selon l'électricien, une paire de réacteurs EPR2 suffit à produire l'équivalent de la consommation électrique actuelle de la région Normandie ou encore de la moitié de la consommation électrique de la région Île-de-France.