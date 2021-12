Les transports Eurolines débarquent à Rouen

Bonne nouvelle pour les adeptes des voyages pas chers. Sur les six premières lignes interrégionales lancées par Eurolines, spécialiste du transport international en autocar, deux intéressent les Rouennais, en reliant Rouen à Paris et Rennes à Rouen. Ces liaisons s’intègrent dans des trajets internationaux. C’était la condition pour qu’Eurolines puisse ouvrir ces lignes, depuis l’autorisation apportée par la loi sur les transports votée en 2010. Plus de 500 trajets interrégionaux vont voir le jour en France.