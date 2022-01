Les samedis 5 et 12 octobre et les dimanches 6 et 13 octobre, quelques perturbations seront à prévoir sur la ligne Rouen-Amiens-Lille. Certains TER seront supprimés en raison des travaux de modernisation en gare d'Amiens. Les TER supprimés momentanément seront remplacés par des autocars. Deux trains TER supplémentaires seront mis en circulation entre Rouen Rive Droite et Serqueux les samedis.

L'info trafic travaux de ces deux week-ends est en ligne sur le site TER-SNCF de la région.