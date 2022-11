Port-en-Bessin. Le Goût du large : la coquille en fête !

Samedi 12 et dimanche 13 novembre, l'événement Le Goût du large revient pour une 18e édition à Port-en-Bessin. À l'occasion de cette Fête de la coquille Saint-Jacques et des produits de la pêche normande, de nombreuses animations sont prévues, dont le festival Musique sous les embruns.

Comme chaque année, la criée professionnelle ouvrira exceptionnellement ses portes au grand public. Des chalutiers y débarqueront et vendront en direct des coquilles Saint-Jacques et autres produits de leur pêche samedi et dimanche, de 10 à 18 heures.

Démonstration d'hélitreuillage

Des cours de cuisine en famille, des dégustations mais aussi des visites du port, de vieux gréements, sont également proposées. Le programme complet est à retrouver ici.

À la mi-journée, samedi et dimanche, deux démonstrations de secours aérien avec intervention d'un hélicoptère de l'armée de l'air seront réalisées. L'hélicoptère sera ouvert aux visites les après-midi.