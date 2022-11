Énergie. Éclairage public, chauffage… La Ville de Rouen présente son plan de sobriété

Voté en conseil municipal lundi 7 novembre, le nouveau plan de sobriété de la Ville de Rouen a été dévoilé. La mairie souhaite d'abord diminuer le chauffage d'un degré dans l'ensemble des bâtiments communaux, mais aussi diminuer d'un degré la température de l'eau dans les piscines, couper l'eau chaude des lave-mains et lutter contre l'usage des convecteurs électriques d'appoint particulièrement énergivores. La municipalité entend également réduire l'usage de la climatisation l'été, pour maintenir une température de 26 degrés et ne laisser les fontaines en fonctionnement que durant la période estivale.

Il s'agira ensuite d'améliorer l'efficacité énergétique dans les bâtiments publics avec l'arrivée d'un technicien exploitant énergie pour optimiser les programmations en fonction des usages, mais aussi limiter l'éclairage nocturne des terrains de sport et éventuellement étudier les possibilités techniques d'extinction automatique de l'éclairage et du chauffage dans les gymnases la nuit.

Illuminations de Noël jusqu'à 21 heures

La sobriété dans l'espace public passera également par la réduction des illuminations de Noël, avec une période d'illumination plus courte du 3 décembre 2022 au 2 janvier 2023, de 17 heures à 21 heures tous les jours, hormis le soir du réveillon de Noël et le jour de la Saint Sylvestre, où l'éclairage va se poursuivre jusqu'à 1 heure du matin. De manière générale, la Ville va réduire l'éclairage nocturne des façades des bâtiments patrimoniaux.

Par ailleurs, la collectivité va accélérer ses efforts en matière de mobilités pour réduire les consommations d'énergies, notamment d'origine fossile. Ainsi, la mairie compte tendre vers la diminution de 10 % du parc de véhicules légers dans le pool et renforcer la part des mobilités douces pour les déplacements professionnels, et également poursuivre la gratuité de la carte Astuce pour les agents de catégorie C.

Réduire la facture numérique

Enfin, la mairie souhaite réduire la facture énergétique numérique en débranchant les anciens serveurs, augmenter la température de la salle hébergeant les serveurs de 20 à 22 degrés et mettre en œuvre le transfert des serveurs vers le CRIANN, Centre régional informatique et d'applications numériques de Normandie dans des locaux.