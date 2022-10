Fécamp. Noël, chauffage, lampadaires… Les mesures pour économiser

Faire de Fécamp un modèle de sobriété énergétique. C'est l'ambition du nouveau maire, David Roussel, et de son équipe, qui entendent "saisir les opportunités" offertes par la crise, à l'heure où l'économie d'énergie devient la règle. La municipalité a fait le calcul : le surcoût lié au gaz et à l'électricité est estimé à 800 000 € en cette année 2022, dont 600 000 € rien que pour le chauffage.

Éclairage public coupé à 21 h 30

Parmi les mesures concrètes qui vont être rapidement mises en place, pour certaines dès cette semaine :

- extinction de l'éclairage public de 21 h 30 à 6 heures en semaine (à partir de 23 heures le week-end et même minuit pour la place Bellet), à l'exception des grands axes routiers départementaux ;

- maintien du chauffage à 19 °C maximum dans les services administratifs ;

- gymnases chauffés uniquement pendant l'utilisation, grâce à un système de bouton-poussoir que devront activer les utilisateurs à leur arrivée ;

- abbatiale et chapelle Notre-Dame éteintes dès 20 heures la semaine, minuit le week-end ;

- extinction des illuminations de Noël à 20 heures, concentration des illuminations en centre-ville et au niveau des espaces commerciaux des quartiers (comme le Ramponneau). Les commerces seront invités à éteindre leur vitrine à la même heure.

Moins d'illuminations mais des animations

Avec cette dernière mesure, la Ville de Fécamp espère diviser le coût des illuminations de Noël - environ 75 000 € - par trois ou quatre. "C'est symbolique, mais c'est important. Et puis, moins d'illuminations ne veut pas dire moins de décorations ou moins d'illuminations. L'idée n'est pas de sacrifier l'esprit de Noël", assure le maire. Les gros décors habituels du centre-ville sont maintenus. Il y aura notamment trois grands sapins lumineux et "des surprises" au niveau de la mature et place des Ducs Richard. Le coup d'envoi des illuminations est fixé au vendredi 2 décembre.

A Fécamp, on coupera les illuminations de Noël à 20 heures ! Impossible de lire le son.

Sur le plus long terme, la modernisation des éclairages publics se poursuit et devrait être achevée d'ici deux ans. Une réflexion est aussi menée sur le parc automobile municipal. Enfin, un premier bâtiment public sera équipé de panneaux photovoltaïques : le futur boulodrome du plateau Saint-Jacques.