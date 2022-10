Accident sur l'A13. Le chauffeur de camion mis en examen, les trafiquants présumés en liberté

Le chauffeur du poids lourd impliqué dans l'accident mortel survenu sur l'A13, mardi 25 octobre, près de Pont-Audemer, a été mis en examen pour homicide et blessures involontaires.

Interdiction de conduire

Cet homme âgé de 21 ans, habitant dans le Pas-de-Calais, s'est révélé négatif aux tests d'alcoolémie et de stupéfiants après l'accident, qui a coûté la vie à un gendarme. Son casier judiciaire est vierge. Interrogé par les enquêteurs, il a été "incapable de se rappeler les secondes voire les minutes avant l'accident" a indiqué le procureur d'Évreux, Rémi Coutin, lors d'une conférence de presse, jeudi 27 octobre. Le chauffeur a été placé sous contrôle judiciaire, avec interdiction de conduire tout véhicule terrestre motorisé et d'exercer le métier de chauffeur routier, dans l'attente de son jugement.

Le mis en examen "devait rouler à 94 km/h, une vitesse inférieure aux limitations, avait fait les pauses réglementaires (et) respectait le temps de conduite" a également précisé le procureur d'Évreux.

L'enquête devra notamment déterminer s'il était en état de conduire à 3 heures du matin, s'il a pu s'assoupir ou faire un malaise lorsque son camion frigorifique a percuté plusieurs véhicules stationnés sur le bas-côté, dans le cadre d'une opération antidrogue.

Les trafiquants présumés "repartis

libres" de l'hôpital du Havre

Cette opération avait conduit à l'interception d'un convoi transportant de la drogue, de type go fast, et à l'arrestation de deux hommes âgés de 25 ans. Légèrement blessés dans l'accident, ils avaient été placés en observation pendant plusieurs heures à l'hôpital Monod du Havre. À l'issue de leur hospitalisation, "les deux individus sont repartis libres, leur garde à vue ayant été levée par le magistrat instructeur de Rennes en charge du dossier d'information dans le cadre duquel ils avaient été interpellés" précise le procureur d'Évreux.

Philippe Astruc, procureur de Rennes, réfute que les suspects soient "en fuite". "Le traitement judiciaire de la situation des mis en cause qui sont parfaitement identifiés sera repris en temps et heure" indique-t-il, précisant qu'"au moment de ce très grave accident, le choix a été naturellement fait de prioriser les secours aux nombreux blessés, en levant les mesures de gardes à vue qui n'étaient plus à ce moment-là la priorité."