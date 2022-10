[Actualisé] Eure. Un gendarme tué et de nombreux blessés dans un terrible carambolage sur l'A13

Le choc a été très violent mardi 25 octobre vers 2 h 50 du matin, sur l'A13, dans le sens Paris-province près de Pont-Audemer, au niveau de Saint-Mards-de-Blacarville.

Un camion de 44 tonnes est venu, pour une raison encore inconnue, percuter plusieurs véhicules qui se trouvaient dans une zone balisée par la SAPN, la société d'autoroute.

Un gendarme tué, un autre grièvement blessé

Le camion a percuté deux véhicules de la gendarmerie, un véhicule civil et une dépanneuse.

Cette nuit, lors de l'interpellation de trafiquants de drogue dans l'Eure, 4 gendarmes ont été percutés par un camion.

L'un d'entre eux est décédé. J'adresse mes condoléances à sa famille et à ses camarades. Plein soutien aux trois gendarmes blessés dont un très grièvement. — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) October 25, 2022

Un gendarme est mort sur place. Un autre a été grièvement blessé et évacué d'urgence par hélicoptère vers un hôpital. Deux autres militaires ont été plus légèrement blessés, ainsi que le conducteur du camion de 21 ans, un agent de la SAPN de 43 ans et deux hommes de 25 ans, présents dans le véhicule civil, qui ont été évacués vers les hôpitaux d'Elbeuf et du Havre. Le conducteur de la dépanneuse est indemne.

Une opération anti-drogue

Les circonstances de l'accident se précisent. D'après les gendarmes de l'Eure interrogés par l'Agence France Presse, "une opération de police judiciaire, qui a eu lieu dans la nuit sur l'A13 (...), impliquait la Section de recherches (SR) de Rennes et le GIGN intervenant sur commission rogatoire d'un magistrat instructeur de Rennes". Deux trafiquants de drogue présumés et leur véhicule ont d'abord été interceptés sur l'A13. Une dépanneuse a été appelée pour enlever le véhicule des trafiquants. C'est pendant l'opération de dépannage que le poids lourd a percuté un véhicule SAPN, qui matérialisait la zone puis "l'ensemble de la colonne de véhicules".

Trente pompiers ont été mobilisés sur les lieux avec deux équipes du Samu. Peu avant 11 heures, les opérations de réparation de la glissière de sécurité étaient en cours sur l'autoroute A13, impactant une voie de circulation dans le sens Paris/Caen.