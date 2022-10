Financement participatif. Les cocktails des barmen de Rouen rapportent 5 000 euros pour la rose de l'abbatiale

C'était un défi tout ce qu'il y a de plus confraternel que l'office de tourisme a lancé aux bars, hôtel et restaurants rouennais : celui de créer un cocktail pour la restauration de l'abbatiale Saint-Ouen. Un concours auquel quatorze établissements de la ville ont accepté de participer. L'objectif : créer un cocktail qui devait être rose et se décliner avec ou sans alcool. Les internautes ont été invités à trancher, par un vote en ligne, pour la meilleure recette.

5 000 euros reversés à la Fondation du patrimoine

À ce petit jeu, c'est l'O'Kallaghan's, situé justement en face de l'abbatiale Saint-Ouen qui s'est imposé. "On est au pied de l'édifice, il n'y a pas meilleur endroit pour déguster un cocktail pour la rénovation de l'abbatiale", explique enjoué Romain Thekal, le barman qui représentait le pub irlandais dans la compétition. La recette : whisky, citron pressé, crème de pêche, jus de pomme, jus d'orange, une goutte de grenadine pour la couleur, le tout passé au shaker, pas à la cuillère… Plus de 300 de ses cocktails se sont vendus.

5 000 euros ont été reversés à la Fondation du patrimoine pour la restauration de la rose de l'abbatiale.

Les bars voisins de l'Nzo et l'Alchimie ont également remporté un prix pour le nombre de ventes de leur cocktail et donc la somme reversée, au profit de la restauration de la rose de l'abbatiale. En tout, les 14 établissements ont reversé, vendredi 21 octobre, 5 000 euros à la Fondation du patrimoine.

• Lire aussi. Où en est le financement participatif pour la rose de l'abbatiale Saint-Ouen ?

Le financement participatif a été lancé en septembre 2021, avec divers événements pour le faire vivre. 170 000 euros ont ainsi été récoltés. L'objectif est d'atteindre les 500 000 euros pour restaurer la rose du transept sud. L'ensemble des travaux de l'abbatiale, en cours, s'élèvent à plus de 20 millions d'euros.