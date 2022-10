Alençon. Marlène Schiappa lance le tour de France du bénévolat

18 étapes et des centaines de bénévoles à rencontrer. Une première pour le gouvernement, représenté par Marlène Schiappa, secrétaire d'Etat chargée de l'Economie sociale et solidaire et de la vie associative. La première ville étape de ce tour, Alençon, a reçu l'élue lundi 17 octobre, à la préfecture. L'occasion d'entendre les besoins des acteurs associatifs ornais et de récompenser certains d'entre eux. Parmi les mesures qui devraient être mises en place : le guichet unique début 2023, l'allégement des demandes de subventions ou encore la valorisation des acquis de l'expérience (VAE).

Durant la matinée, une dizaine d'associations ont planché sur des thématiques qui leur avaient été données : gouvernance associative, valorisation de l'engagement, formation des bénévoles, et coopération entre les associations. La visite de la secrétaire d'Etat était attendue par les représentants associatifs, déterminés à revendiquer les besoins de leurs organismes.

Des acteurs associatifs ornais sont venus travailler sur des thématiques liées au bénévolat.

En jaune, Charlène Brindejonc, du Secours populaire de l'Orne, entourée d'autres acteurs associatifs.

Les bénévoles ont présenté leurs comptes rendus de travail, à la suite des ateliers réalisés.

Prochaine étape du tour de France du bénévolat : Strasbourg, en novembre.