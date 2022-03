Politique. Marlène Schiappa, ministre déléguée à la citoyenneté à Honfleur

La ministre déléguée à la citoyenneté, Marlène Schiappa est en déplacement à Honfleur ce lundi 5 juillet. Elle signera une Convention de partenariat avec l'association Raid Aventure Organisation pour renforcer le lien police/jeunes et lancer l'opération Quartiers d'été 2021.

Créée il y a 25 ans, cette association organise des activités ludiques, sportives et citoyennes entre des policiers bénévoles et des jeunes. Le but : mieux dialoguer et rapprocher les jeunes et la police.

Elle présentera également le dispositif Hirondelles avec une patrouille à vélo. Le nom de ce dispositif fait référence aux patrouilles de policiers qui se déplaçaient à Bicyclette à Paris à partir de 1901.