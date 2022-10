Tennis. Félix Auger-Aliassime, numéro 10 mondial, tête d'affiche de l'Open de Caen

Pour la dernière au Zénith de Caen, avant d'emménager au Palais des Sports en 2023, l'Open de Caen a mis les petits plats dans les grands. Félix Auger-Aliassime, numéro 10 mondial, sera présent lors de ce tournoi annuel, qui aura lieu du 11 au 14 décembre. Le Canadien est entraîné par Toni Nadal, ni plus ni moins que l'oncle de Rafa, qu'il a failli éliminer en huitième de finale de Roland-Garros cette saison. "C'est un joueur charismatique, qui frappe fort, déjà au sommet de son sport", s'émerveille Arnaud Guimard, manager de l'événement. Selon lui, le demi-finaliste de l'US Open en 2021 est un futur numéro un mondial.

Des figures bien connues

Pour fêter dignement la dernière au Zénith, théâtre du tournoi depuis 2011, des anciens participants vont revenir frapper la petite balle jaune. Le Français Richard Gasquet, vainqueur à Caen en 2012 et 2014, régalera les spectateurs de son revers magique. "On est très heureux de l'avoir à nouveau, d'autant plus que sa fin de carrière approche", continue Arnaud Guimard. Le Belge David Goffin, titré en 2013 et récent vainqueur de Carlos Alcaraz, numéro un mondial, sera aussi de la partie, tout comme Roberto Bautista-Agut. L'Espagnol, 22e mondial, a déjà échoué deux fois en finale, en 2016 et 2017, et sera revanchard. "Il a toujours joué le jeu à Caen. C'est un type sérieux, une vraie référence", détaille l'organisateur.

"Avoir Richard Gasquet pour finir au Zénith de Caen, c'est super", avance Arnaud Guimard. - Corinne Dubreuil / FFT

Côté femmes, Aliaksandra Sasnovich, 31e joueuse mondiale, est de retour après une participation en 2019. La Biélorusse a notamment atteint les huitièmes de finale de Roland-Garros cette année, s'inclinant contre Martina Trevisan… qu'elle retrouvera en Normandie ! L'Italienne s'était alors hissée jusqu'en demi-finale. "Ce sera amusant si les deux se croisent à nouveau sur les courts à Caen", salive d'avance Arnaud Guimard.

Martina Trevisan, demi-finaliste de Roland-Garros, sera de la fête. - Arata Yamaoka

Et nos petits Normands dans tout ça ? "Nous avons attribué nos deux wildcards à deux régionaux", se félicite le manager de l'événement. Alice Robbe, "peut-être la meilleure Normande en ce moment", et Jules Marie, vainqueur surprise de l'an passé, seront présents. "On ne pouvait pas dire au vainqueur de l'édition précédente de passer par les qualifications", justifie Arnaud Guimard, à propos du passe-droit accordé à Jules Marie. Les qualifications, justement, auront lieu du 31 octobre au 6 novembre.

Encore plus d'ampleur l'an prochain

Le budget total de l'Open de Caen se chiffre à 650 000 €, dont 250 000 € pour les joueurs et les qualifications. Visiblement, l'argent a été bien utilisé, puisqu'Arnaud Guimard se dit "très fier du plateau". L'an prochain, le tournoi déménagera dans le futur Palais des Sports. Et il devrait prendre encore plus d'ampleur. "On prévoit de réserver 100 000 € juste pour un seul joueur." Mais avant de se projeter sur le plateau 2023, profitons des joueurs exceptionnels qui investiront le Zénith du 11 au 14 décembre.