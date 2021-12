Les inscriptions pour les ateliers du Musée sont ouvertes

Qu'est ce qu'une œuvre d'art ? Comment se conçoit-elle ? Comment chacun la voit-elle ? Autant de questions qui pourraient trouver réponse lors des ateliers de pratiques artistiques organisés par les musées de Rouen. Avec un pinceau ou en abordant différentes techniques, les élèves exploreront ces questions par le biais de la pratique. Ils travailleront à partir des collections permanentes mais également des expositions temporaires avec l'aide du peintre-graveur, Dominique Penloup.

Chaque trimestre, ces ateliers seront agrémentés d'une visite commentée par un conférencier des musées.

Pratique. A partir du 26 septembre. Chaque trimestre est constitué de 6 scéances, plus une visite commentée. Ces ateliers sont divisés en 5 groupes de 15 participants, comprenant un groupe pour les débutant le mardi de 20 à 22h, un autre pour les expérimentés, le jeudi e 20 à 22h, enfin 3 groupes pour les autres niveaux le lundi de 18 à 20h et le mardi de 10 à 12h et ou de 14 à 16h. Tarifs. 75 € le trimestre + la carte musée ; 220 € l'année + carte musée duo. Règelement à faire à l'ordre de la trésorerie municipale de Rouen. Attention : les inscriptions et le règlement sont à faire avant le 18 septembre. Renseignements et inscriptions au 02 35 52 00 62 .