Un prêtre rouennais au coeur de la Thaïlande

Le Père Lefébure, ordonné prêtre à Rouen en 2005, a quitté en début de semaine les montagnes situées à la frontière birmane, accompagné d'une dizaine de jeunes karens pour participer aux JMJ qui se tiendront à Madrid du 16 au 21 août.

Une vie au service du peuple Karen

Prêtre de la Société des Missions étrangères de Paris, rattaché au diocèse de Rouen, le Père Lefébure a appris qu'il partirait en mission en Thaïlande le jour de son ordination au diaconat. "C'est une mission qui nous est confiée à vie , ajoute-t-il. Il y a une phrase au Missions étrangères qui dit que nous sommes affectés "ad extra, ad gentes, ad vitam", c'est-à-dire, à l'étranger, vers un peuple, pour la vie."

Là-bas, à l'autre bout du monde, et près de 600km au Nord de Bangkok, le missionnaire visite une trentaine de villages dans les montagnes.Les familles chrétiennes y sont minoritaires. "Notre travail est d'aider ces villages à se développer et à conserver leurs traditions et leur culture. Je vais également dire la messe et passer du temps dans les familles. Les Karens ne possèdent pas beaucoup de choses mais ils peuvent vous offrir l'hospitalité, c'est pourquoi c'est très important pour eux, que je vienne dans leur foyer." Le chemin n'est pas aisée pour s'intégrer au sein de ce peuple, la langue étant la première barrière. Le Père Lefébure a commencé par passer un an à étudier la langue thaï pour pouvoir communiquer avec eux.

Si le Père retrouve lors de ce séjour son pays natal et ses habitudes, le changement est de taille pour ces jeunes qui l'accompagnent. "Les Karens ont un mode de vie très simple, souligne-t-il. Ils s'assoient sur le plancher, dorment dessus, mangent dessus. Au niveau architectural, culturel, gastronomique même tout est nouveau. Pour eux manger du fromage est une véritable aventure !" Ce n'est donc pas qu'un pélerinage que ces jeunes auront fait, leur voyage revêt également une dimension touristique, culturelle. "Ils vont également à la rencontre des communautés françaises, où j'ai officié en tant que séminariste ou diacre." Après Paris et Rouen, le Père Lefébure leur réserve encore des surprises puisqu'il va les emmener à la découverte du monastère de Saint-Wandrille, Etretat, le Mont Saint Michel. Ils partiront ensuite en direction de Madrid afin de participer aux Journées Mondiales de la Jeunesse et rencontrer le Pape.

(Photo : Le Père Nicolas Lefébure entourés des jeunes karens, en tenue traditionnelle)