Gens d'ici : le père Potel, des Hauts de Rouen à la cathédrale

Cela fait douze ans que Christophe Potel est prêtre à Rouen. D’abord sur le plateau, pendant sept ans, puis désormais dans le centre de Rouen. Soucieux de poursuivre l’action de ses prédécesseurs, il s’est impliqué activement dans le tissu associatif des Hauts de Rouen. "J’aimais passer du temps avec les habitants de ces quartiers. Les liens y étaient très profonds. J’en garde d’excellents souvenirs". Le centre-ville est, certes, différent, mais Christophe Potel considère la cathédrale comme un lieu de convergence permanent pour les Rouennais. "Ici, ce n’est pas qu’un lieu de passage".

Christophe Potel aime Rouen, il s’en est bien éloigné plus jeune, mais y a désormais élu domicile. Et la complicité religieuse et humaine avec sa ville ne semble pas terminée. Et s’il doit maintenant faire face à de nouvelles responsabilités au sein du diocèse, il reste ce prêtre souriant, modeste et habité par sa foi qu’il a toujours envie de communiquer.