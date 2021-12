Ils cultivaient du cannabis dans les bois

Tout a commencé en mai dernier, lorsqu'un homme s'est présenté à la gendarmerie de Quincampoix, des plants à la main. Il affirmait les avoir trouvé sur ses terres, dans les bois, mais ne savait pas ce que c'était. Il s'agissait de plants de cannabis. Une surveillance a alors été organisée à l'endroit où les plants avaient été trouvés. Car les forces de l'ordre ont rapidement découvert qu'il y avait du mouvement : les plants étaient arrosés régulièrement et des traces de pneus de vélo confirmaient la présence régulière de personnes sur les lieux. La surveillance a donné ses fruit dimanche dernier, 7 août. Vers 20h, trois individus sont en pris en flagrant délit alors qu'ils soignaient une trentaine de plants d'environ 90cm de haut. "Apparemment ces cultures n'étaient destinés qu'à leur consommation personnelle", affirme le capitaine Parthon de Von, commandant en second à la compagnie de Rouen. Ces trois jeunes gens âgés d'une vingtaine d'années ne voulaient plus acheter de la résine de cannabis à cause des substances avec laquelle cette dernière est coupée, et souhaitaient donc faire de la culture de cannabis.

Une perquisition faite à leur domicile a permis de découvrir des outils servant à la culture de cannabis en intérieur et en extérieur. Placés en garde à vue, dimanche soir, les trois hommes ont été libérés lundi 8 août. Il seront jugés au tribunal correctionnel de Rouen en octobre. " Cela a mis un coup d'arrêt à des jeunes qui auraient pu chercher à développer cette culture et voire même à le commercialiser avec le temps." conclut le capitaine Parthon de Von.

(Photo : La prise faite par les gendarmes lors des perquisitions où l'on peut voir de jeunes plants de cannabis ainsi qu'une partie du matériel nécessaire pour la culture indoor)