Cinéma : Rémy Chevrin, invité de l'Omnia

Rémy Chevrin a récemment signé la photographie du nouveau film de Christophe Honoré, "Les Bien-Aimés", qui a fait la clôture du dernier Festival de Cannes, et qui sort ce mercredi 24 août en France. Le 30 août, à 20h, à l'Omnia République de Rouen, il animera une rencontre-débat sur le sujet.



Rémy Chevrin, rouennais d'origine, est une référence, "l'un des plus grands directeurs de la photo du cinéma français", selon Hervé Aguillard, le directeur de l'Omnia. On retrouve son nom dans des longs-métrages tels que "Vas, vis et deviens", "Ma femme est une actrice", "Les chansons d'amour", "Nos jours heureux"... Il est d'ailleurs vice-président de l'AFC, l'association française des directeurs de la photo.

L'homme est aussi le fils de Jean Chevrin, "l'un des plus brillants professeurs du Conservatoire de Rouen".