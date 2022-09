Saint-Lô. Une course pour permettre aux étudiants de découvrir la ville

Dernière journée pour s'inscrire au Raid urbain étudiant ce lundi 19 septembre. Cette course aura lieu le jeudi 22 septembre, à partir de 13 heures, à la salle des fêtes Allende de Saint-Lô. Le but est de faire découvrir la ville aux étudiants qui viennent d'arriver grâce à des quiz ou des animations sportives. Pour participer, il faut créer des équipes de six étudiants. L'inscription est obligatoire. L'agglomération de Saint-Lô compte près de 2000 étudiants et il existe plus de 50 formations post-bac sur le territoire. Près de 500 étudiants sont attendus pour cette découverte festive de la ville, où 2 000 € de lots sont à gagner.

Pratique. Tél. 06 60 30 90 75. Mél. ens.sup@saint-lo-agglo.fr