Première vente de Yearlings à la Prairie de Caen

Cette année, près de 760 yearling vont être présentés lors des ventes. Mardi 15 septembre, c'était la première à l'hippodrome de la Prairie. Un événement ouvert à tous et gratuit. Les ventes de Caen figurent au deuxième rang national derrière Deauville et Vincennes. Les prix des équidés varient entre 500€ et 20 000€ et le chiffre d'affaires de ces ventes aux enchères publiques atteint les deux millions d'euros. Les prochaines journées de ventes se tiendront les 29 et 30 septembre, ainsi que les 6, 7 et 8 octobre.



