Deauville : vente de 535 yearlings trotteurs en septembre

Ces ventes, qui se tiendront pour la deuxième année chez Arqana, près de l'hippodrome de Deauville, réuniront 535 poulains et pouliches, issus des meilleurs étalons.

La première vacation, mercredi 4 septembre, réunira 123 sujets ainsi répartis : 45 femelles et 78 mâles, issus d'un prestigieux parc d'étalons, comme Goetmals Wood, Coktail Jet, Love You, Prodigious, Jag de Bellouet, le trotteur aux 4 millions d'euros de gains, et notamment Ready Cash, double lauréat du Prix d'Amérique (2011-2012) qui sera représenté, lui, par 14 descendants.

Parmi les nouvelles recrues, les reproducteurs The Best Madrik, 5e du prix d'Amérique 2013, et notamment Singalo qui a remporté la dernière édition du prix du Cornulier considéré comme le championnat du monde du trot monté.

Du côté des souches maternelles, 154 futurs galopeurs sont issus de juments ayant déjà brillé sur l'hippodrome de Paris-Vincennes, à l'image d'Oga de Biwetz, gagnante du prix du Cornulier 2011.

Vous pouvez voir l'ensemble du catalogue ICI.