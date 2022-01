Les petits secrets “british” de Dame Cakes

C’est un salon de thé raffiné, à la décoration très british. Derrière l’élégante porte de Dame Cakes, rue Saint-Romain, le client est accueilli par des centaines de petits biscuits alignés, des odeurs de thé et de chocolat et une ambiance d’échoppe anglaise. Mais le lieu n’est pas qu’un salon de thé. Au fond, se cache une magnifique petite cour, surplombée par des façades à colombages ou boisées. Un lieu charmant pour déjeuner dès que le temps s’y prête.



Vous l’aurez compris, la spécialité de la maison tient en quatre lettres : le cake. Salé ou sucré, il est décliné sous toutes les formes. Ses cousins tartes et gâteaux complètent le tableau de famille.

J’opte pour l’assiette trois cakes en plat principal. Saumon à l’aneth, neufchâtel noix et raisins secs et féta: ce sera un trio gagnant. Moelleux, savoureux et servis avec une salade verte craquante et bien assaisonnée, le résultat est délicieux. Mes voisins de table, eux aussi, ont les yeux qui brillent. Tarte à la tomate, au thon et aux amandes ou feuilleté aux pommes et neufchâtel, les palets ont apprécié. Au moment du dessert, mon choix se porte sur le financier aux pistaches et au cassis qui va s’avérer être, à nouveau, un vrai... succès. Les fruits sont frais et la pâte trouve le juste équilibre. Malgré un service assez lent, Dame Cakes m’a charmé. Plat, dessert et café : 16,80 €.



Pratique. 70 rue Saint-Romain. Tél. 02 35 07 49 31.