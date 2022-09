[Photos]. Les renforts de pompiers de la Manche engagés au feu dès leur arrivée

Le feu de forêt continue de progresser, à Saumos, en Gironde. Douze sapeurs-pompiers de la Manche sont sur place, en renfort. Partis dans la nuit du 13 septembre, ils sont arrivés sur place vers midi, et ont été aussitôt engagés sur le terrain. Leur première mission consistait à arroser là où le feu est déjà passé, "traiter les lisières" dans le vocabulaire des pompiers. Devant la force de l'incendie, les Manchois ont ensuite "tenu des lignes d'appui", c'est-à-dire tenté de contenir les reprises de feu. Cette mission a été compliquée par la météo défavorable, avec des vents forts et changeants. 900 sapeurs pompiers, cinq avions et trois hélicoptères sont mobilisés. L'incendie a brûlé 3 500 hectares de forêt pour le moment, d'après la préfecture.

Ils sont de retour en Gironde après plusieurs missions en renfort cet été. - SDIS 50

Les soldats du feu Manchois sont au repos ce mercredi 14 septembre.

Douze sapeurs-pompiers Manchois sont sur place. - SDIS 50

Ils ont eu comme mission de traiter les lisières puis les redémarrages de feu. - SDIS 50

Les sapeurs-pompiers de la Manche sont partis avec deux camions-citernes et deux autres véhicules. - SDIS 50