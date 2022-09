Manche. Les sapeurs-pompiers de nouveau partis en Gironde

Les sapeurs-pompiers du département de la Manche retournent en Gironde. Le mardi 13 septembre au matin, peu après minuit, ils sont douze, dans un groupe de renfort feux de forêt, à être partis de l'état-major de Saint-Lô. Ils ont pris la direction la Gironde, car le département du Sud-Ouest connaît de nouveaux départs d'incendie dans ses forêts. Les Manchois sont partis avec deux camions-citernes feux de forêt, un véhicule de commandement et un véhicule logistique. Ils vont retrouver leurs collègues sapeurs-pompiers des Côtes-d'Armor pour former une colonne. Le groupe est sous la direction du Yannick Lamoureux. Plusieurs groupes de renfort manchois sont partis tout l'été en direction du Sud-Ouest et de la Bretagne.

🚒🔥 Cette nuit, 12 #sapeurspompiers de #LaManche ont pris la route direction la #Gironde avec 4 véhicules dont 2 camions citernes #FeuxDeForêt. Ils sont attendus, dans la matinée pour combattre le feu de #Saumos. Avec @Sdis_22 ils vont former un groupe #GIFF pic.twitter.com/C97Bg82TeI — Sapeurs-Pompiers 50 (@SDIS50) September 13, 2022

