Trois ans ferme par amour

Denise, 51 ans, souffrant d'anorexie des suites d'un infarctus et encline à la dépression, ne supporte pas son divorce. Alors, elle ennuie la nouvelle compagne de son ex-mari, à tel point qu'elle a déjà été condamnée en novembre 2008. Le Tribunal lui avait demandé, à l'époque, de ne plus entrer en contact avec elle, sous peine de six mois de prison avec sursis.



Un tee-shirt volé

Une mesure qu’elle n’a pas respectée. En mars dernier, elle casse un carreau avec des cailloux et pénètre à l’intérieur du domicile de son ex-mari. Son but : voler le tee-shirt de son «ennemie» , la personne qui partage la vie de son ancien compagnon. Pourquoi? «Par amour» , explique Denise à l’audience du tribunal correctionnel du 10 septembre. Le vol du tee-shirt représentait, selon elle, une prise de contact indirecte avec la victime. La prévenue a été condamnée à 3 mois de prison fermes. Un appel est en cours.







