Saga, une rentrée en beauté

Du lait pour le corps parfumé à 3€, du maquillage à moins 50 %, voire moins 60% par rapport aux autres magasins, des produits colorants de marque pour les cheveux de 4€ à 6€, du vernis à ongle de qualité à 3,50€, des crèmes, des amincissants, etc. Toujours à prix cassés. Le secret de l’enseigne ?

“Nous sommes un magasin de déstockage : les grandes marques libèrent leur stock pour laisser place aux nouveaux produits, dont le packaging a changé par exemple”, déclare la responsable. “Le concept est “premiers arrivés, premiers servis”, car nous recevons tous les mercredis les produits de soin de la peau, des cheveux et d’hygiène, et tous les vendredis le maquillage et les accessoires, mais jamais la même chose.”

Malgré tout, la clientèle féminine comme masculine y trouve assurément son bonheur, à en croire la file d’attente à la caisse du magasin qui ne désemplit pas depuis son ouverture au printemps dernier.