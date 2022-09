Mobilité. Envie d'économiser du carburant ? Google Maps peut devenir votre allié

Rouler plus longtemps, mais consommer moins de carburant. C'est peu ou prou la promesse folle que Google Maps, le service de cartographie de Google, semble faire grâce à une nouvelle option, rapporte BFMTV. Testée depuis plusieurs mois aux États-Unis, en Allemagne et au Canada, cette option sobrement appelée "Privilégier les itinéraires économes en carburant" est désormais disponible en France, depuis le mercredi 7 septembre. Concrètement, l'application prend en compte diverses données (la topographie du trajet, les éventuels embouteillages, la vitesse autorisée…) pour proposer à l'utilisateur un trajet qui lui fera économiser jusqu'à 30 % de carburant, même si souvent plus long de quelques minutes. Il est bien sûr possible que le trajet le plus court soit également le plus économe, auquel cas aucun itinéraire alternatif ne sera proposé.

Dans une période où les prix du carburant s'envolent, un tel coup de pouce n'est pas négligeable. Précision importante : les trajets de moins de cinq kilomètres ne sont quant à eux pas concernés.