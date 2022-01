[Photos] Rouen. Les habitants résignés face aux prix des carburants : "C'est un enfer"

1,916 euro le litre de sans-plomb 98 en cette fin janvier 2022 dans la station-service la plus chère de Rouen. Du jamais vu, assure le gérant. Il y a un an jour pour jour, il était à 1,60 euro. "C'est la première fois que le sans-plomb est aussi cher mais ce n'est pas moi qui fixe les prix." Pareil pour le prix du gazole qui oscille entre 1,6 pour les stations des hypermarchés à plus d'1,8 euro le litre dans les huit stations-service rouennaises. Au Havre, les 12 stations proposent des tarifs plus bas : comptez 1,80 euro pour du sans-plomb ; 1,72 pour le gazole le plus cher.

Les automobilistes ne font pas le plein dans les huit stations-service. Trop cher en ce début janvier.

Clément Caussanel est père de deux enfants. Le Rouennais a besoin de sa voiture au quotidien pour travailler. Lui qui roule au sans-plomb 95 attendra le début du mois prochain pour faire le plein : "C'est un enfer, tous les jours, ça augmente. Le budget est de plus en plus serré et les fins de mois sont de plus en plus difficiles à assurer."

"Je ne peux pas faire le plein à la fin du mois" raconte un automobiliste rouennais.

Clément Caussanel, automobiliste rouennais Impossible de lire le son.

Certains professionnels ont vu leurs factures considérablement augmenter. Une centaine d'euros en plus par mois pour l'auto-école Danièle à Rouen située sur le boulevard de la Marne. "Ça représente 10 à 15 centimes de plus par heure de conduite", explique Léa, monitrice. L'équipe compte six moniteurs et autant de voitures dont une hybride qui consomme presque deux fois moins. "À chaque fois qu'on roule en dessous des 30 km/h, on est en électrique". Cette voiture consomme 4 à 5 litres pour 100 kilomètres quand les voitures essence, elles boivent jusqu'à 8 litres de carburant pour la même distance. "On fait des parcours urbains qui consomment moins et on apprend à nos futurs automobilistes à adopter la conduite économique et écologique."

Plus économique et vendu comme plus écologique, le superéthanol séduit de plus en plus d'automobilistes. Il coûte moins de 80 centimes le litre en cette fin janvier.

L'auto-école va renouveler son parc automobile à l'été et remplacer toutes les voitures essence par des modèles au superéthanol pour faire des économies. Un changement déjà opéré il y a quatre ans par Rémy Bauche, cet habitant de Sotteville-lès-Rouen roulait au gazole avant : "C'est deux fois moins cher." Et même si le prix du superéthanol augmente lui aussi, il est affiché à environ 72 centimes ce mois de janvier.

Réduire sa vitesse sur autoroute, une source d'économies

"Pour rouler plus économique pour votre portefeuille mais aussi plus écologique pour votre planète, on joue sur la décélération et l'accélération douce ; une des causes de pollution et de dépenses, ce sont les plaquettes de frein. On évite les accessoires inutiles comme la climatisation et on réduit sa vitesse sur autoroute." Passer de 130 à 115 km/h peut permettre de faire une économie de 5 litres sur un trajet de 500 kilomètres selon la monitrice.