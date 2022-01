Bois-Guillaume-Bihorel : le oui du préfet

Cette fusion, projet des deux maires de droite Gilbert Renard (Bois-Guillaume) et Pascal Houbron (Bihorel), avait été votée par les conseillers municipaux le 4 juillet dernier, malgré l’avis défavorable des électeurs. La fusion deviendra effective le 1er janvier 2012 lorsque les deux conseils municipaux ne formeront plus qu’un. Réunifié, Bois-Guillaume-Bihorel comptera environ 22 000 habitants et entrera dans le top 6 des villes les plus peuplées de l’agglomération rouennaise.