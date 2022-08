Rouen. Le Dîner de cons est à redécouvrir sur scène au Théâtre à l'ouest

Matthieu Kalka, accompagné de son complice Valentin Maerte, tous les deux comédiens et metteurs en scène, ont relevé le défi d'interpréter cette pièce incontournable du répertoire comique contemporain. Mathieu nous dévoile comment il s'est approprié la pièce de Veber pour offrir au public un grand moment de rigolade.

Deux complices

pour le meilleur et pour le rire !

C'est à l'université d'Artois, à Arras, lors de leur formation Arts du spectacle, que Matthieu rencontre Valentin pour la première fois : "Le courant est tout de suite passé entre nous, nous avions naturellement des affinités pour la comédie et Valentin et moi avons très vite collaboré." Valentin et Mathieu se sont déjà produits au Théâtre à l'ouest, avec un spectacle déjanté basé sur le postulat farfelu que le général de Gaulle puisse revenir à la vie à notre époque. Une création originale. Mais le duo comique s'attelle cette fois au grand défi d'adapter une pièce rendue culte par le film de Francis Veber, dont les rôles principaux étaient interprétés par Jacques Villeret et Thierry Lhermitte : "Nous avions fait ce choix d'une pièce incontournable pour promouvoir le théâtre que j'avais inauguré à Berck-sur-Mer en 2018, et ce fut d'emblée un grand succès."

Con : un vrai rôle de composition !

"Tout l'enjeu, c'est de ne surtout pas copier le jeu d'acteur des comédiens de la pièce originale et du film", souligne Mathieu, qui incarne sur scène Pierre Brochant, l'organisateur du dîner de cons qui chercher à piéger François Pignon, joué par son complice Valentin Maerte. "Pour cela, Valentin a dû aller à la recherche, non pas de son 'clown intérieur' comme on nous recommande en formation théâtrale, mais de son 'con intérieur'. Il lui a fallu trouver le ton juste pour définir sa propre personnalité de con : un personnage qui soit drôle, gaffeur, attachant et naïf mais… surtout pas débile !" Valentin et Matthieu ont pris soin de créer des personnalités tout en nuances : "Après tout, même Pierre Brochant qui est mesquin, vicieux et dédaigneux, n'est pas dénué d'humanité et finit par attendrir le public."

Un classique indétrônable

"Cette pièce reste toujours aussi drôle, bien qu'elle date de 1993. Le ressort comique reste intact, cependant on ne peut pas la transposer entièrement à notre époque : par exemple, le téléphone fixe et son usage sont indissociables de l'intrigue et cela peut nous sembler aujourd'hui décalé. Mais les répliques sont si bien écrites et le rythme si précis qu'on fait vite abstraction." Matthieu réserve aussi quelques surprises aux spectateurs : "Beaucoup connaissent les répliques du film par cœur, mais ils auront le plaisir de découvrir un quiproquo supplémentaire qui existait dans la version théâtrale, mais qui n'avait simplement pas pu être adapté au cinéma !"

Pratique. Du 31 août au 4 septembre au Théâtre à l'ouest à Rouen. 21 à 25 €. theatrealouest.com/rouen.