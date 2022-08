[Photos] Dieppe. L'hommage au sacrifice des soldats du 19 août 1942, 80 ans après

C'était il y a 80 ans jour pour jour. Près de 6 000 Alliés, en grande majorité canadiens, mais aussi britanniques, américains, lançaient l'opération Jubilee : un vaste raid sur les plages de Dieppe et des alentours. L'opération fut un échec militaire et un désastre humain. 1 200 hommes y ont laissé leur vie, dont une grande majorité de jeunes soldats canadiens.

Vendredi 19 août, les cérémonies se sont succédé en mémoire du sacrifice de ces hommes. La plus grande d'entre elles s'est tenue dans l'après-midi, square du Canada à Dieppe, en présence notamment de Ginette Petitpas Taylor, ministre canadienne des Langues officielles, particulièrement émue lors de son discours. "Je vous laisse imaginer mon émotion, moi qui ai grandi à Dieppe, au Canada [ville qui porte ce nom en hommage aux morts du raid du 19 août 1942]", a-t-elle lancé. Moment particulièrement émouvant, lorsque Gordon Fennell, seul vétéran du raid présent, s'est levé, à 100 ans, pour remercier la foule présente à l'hommage et réciter la Prayer of remembrance, ou prière du souvenir.

Le cimetière canadien comporte 944 tombes, toutes de soldats tués lors du raid de 1942.

Plus tôt dans la matinée, des Dieppois avaient aussi fait le déplacement, jusqu'au cimetière canadien et ses 944 tombes, toute de soldats morts ce jour-là. "Ma grand-mère m'emmenait à ce cimetière le 19 août", se souvient Pierre. "C'est important de ne pas oublier ce qu'il s'est passé, surtout l'histoire de ces hommes", abonde son frère Pascal.

Hommage vibrant sur la plage de Puys, où les Alliés sont tombés dans un entonnoir face à l'artillerie et aux mitrailleuses allemandes.

À quelques mètres, un commando des Royal Marine britanniques, James Chappell, se recueille devant les tombes. "Rien que de marcher entre ces tombes, c'est marquant : voir le sacrifice de tous ces jeunes hommes, ça m'a ouvert les yeux. C'était d'ailleurs l'une des premières opérations de mon unité actuelle, qui venait d'être créée."

Les hommages se poursuivent encore samedi 20 août autour de Dieppe.