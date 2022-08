Commémorations. Jusqu'à samedi, Dieppe se souvient du raid canadien du 19 août 1942

C'était il y a 80 ans. Le 19 août 1942, les alliés lançaient l'opération Jubilee. Une vaste opération combinée air, terre et mer, sur les plages de Dieppe et des alentours qui s'est soldée par un véritable bain de sang. 6 000 hommes étaient engagés, dont 5 000 Canadiens, 250 navires, une cinquantaine de chars et 864 avions. "Ce fut la plus grande bataille aérienne en une matinée après celle d'Angleterre, raconte Marcel Diologent, vice-président de l'association Jubilee et co-fondateur du mémorial dieppois. En l'espace de quelques heures, 106 avions alliés ont été abattus."

Le bilan de l'opération a été catastrophique, les alliés étant attendus sur les plages par l'artillerie et les mitrailleuses allemandes. Le raid a fait 1 200 morts, dont 913 Canadiens, 1 800 blessés et quelque 2 000 prisonniers. C'est sur la petite plage de Puys que les combats ont été les plus violents. Seuls 60 soldats canadiens qui y étaient engagés ont pu battre en retraite et regagner l'Angleterre.

Mais ce raid de 1942 n'aura pas été complètement vain. Les informations et l'expérience acquise ont permis de tirer des enseignements qui ont participé à la réussite du débarquement du 6 juin 1944. Il a notamment été acquis qu'il ne fallait pas débarquer sur une plage de galets, inadaptés aux chenilles des chars. "Ils ont aussi compris que vouloir prendre un port fortifié à tout prix était une grosse erreur. Ce n'est pas pour rien qu'ils ont opté pour la construction d'un port artificiel à Arromanches", explique Marcel Diologent. La coordination des forces a aussi été mise à l'épreuve. "Les chars ont été débarqués un quart d'heure après les sapeurs. Les trois quarts étaient déjà morts !"

Un programme dense pour le 80e anniversaire

80e anniversaire oblige, les commémorations et cérémonies sont denses cette année, dès le mercredi 17 août avec une cérémonie d'hommage de la communauté maritime au monument des marins disparus de Dieppe, à 17h30. Elles se poursuivent toute la journée de jeudi et le vendredi avec à 9h une cérémonie au cimetière militaire canadien de Dieppe, puis une cérémonie sur la plage de Puys au monument du Royal Regiment of Canada. Vendredi après-midi, une grande cérémonie canadienne est aussi prévue à 15h, square du Canada à Dieppe. Les hommages se poursuivent le samedi dans les communes alentours.

Un large programme culturel est aussi mis en place avec des expositions, des portraits des soldats sur la promenade du front de mer ou encore le Black watch pipes and Drums et le Normandy Highlands pipe band qui se produiront vendredi à 16h30 au niveau du square du Canada.