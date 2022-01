La CCI Normandie est née

Cette assemblée générale historique réunira les 15 représentants de chaque Chambre de commerce et d'industrie régionale. Cette installation fait suite à la publication le 25 août dernier du décret portant création de ce GIC, par lequel l’Etat acte le rapprochement souhaité par les élus des CCIR de Basse et de Haute-Normandie. François Lemesle en prendra la direction. D'origine normande, il est âgé de 39 ans et est, depuis 2009, le secrétaire général-directeur des services de la Chambre des Métiers et de l'Artisanat (CMA) de la Seine-Saint-Denis, l'une des plus importantes CMA de France avec ses 22 000 artisans et ses 250 collaborateurs.

Le siège du GIC sera situé à la CCIR de Basse-Normandie jusqu’au 31 décembre 2013, puis à la CCIR de Haute-Normandie du 1er janvier 2014 jusqu’au terme du mandat, ce qui ne préjuge pas du siège de la future CCIR de Normandie.