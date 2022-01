Médecine chinoise : les bienfaits d'un savoir-faire ancestral

La médecine chinoise tend à s’imposer comme un complément non négligeable de celle que l’on connaît, dite allopathique. “C’est une médecine causale”, explique Chrystelle Cablan, acupuncteur à Rouen. “Les symptômes sont des signaux d’alarme. En remontant à la source, on soigne le mal et donc ses manifestations.” Ils sont de plus en plus nombreux à y avoir recours pour des traitements de fond mais pas uniquement. “ L’acupuncture est aussi employée pour entretenir sa forme ou la retrouver si on l’a perdue.”



A l’écoute du corps

La médecine chinoise ne s’exerce pas uniquement au bout de petites aiguilles. Elle peut se pratiquer à travers des massages qui augmentent le bien-être en redynamisant les énergies. Et certains choisissent cette solution avant de se replonger dans une vie active trépidante. Diminuer le stress, se sentir mieux dans son corps ou tout simplement perdre les quelques kilos pris durant l’été, peut être envisagé avec les principes de la médecine chinoise. C’est ce qu’explique Nathalie Hari ,de Theraform :“Nous utilisons la digipuncture pour aider nos clients à maigrir.” En utilisant les mêmes méridiens que pour l’acupuncture, celle-ci aide le corps à mieux gérer les apports nutritionnels et ainsi mincir durablement. “Par ce biais, nous gérons également mieux les pulsions sucrées.”

La nutripuncture est un autre moyen de redonner à l’organisme l’énergie perdue. “Pour établir un diagnostic, nous nous basons sur la kinésiologie”, note Chrystelle Cablan. “En étudiant les réflexes neuromusculaires, nous pouvons déterminer quel organe ou fonction réagit mal.” A partir de là, des oligoéléments sont prescrits à la personne pour que tout rendre dans l’ordre.