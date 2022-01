Votez pour votre commerçant préféré

Le grand public peut voter pour ses trois commerçants et artisans préférés, sur le site internet www.rouen.fr. Celui qui aura récolté le plus de votes recevra le Prix du Public. Un tirage au sort sera également effectué parmi les votants et l’un d’eux gagnera un week-end pour deux à Londres. Les votes seront clos le 28 octobre prochain. Quant au Prix de l’accueil 2011, il sera décerné par un jury spécial. Le tenant du titre est le Zèbre à Pois, rue aux Ours.