Rouen. Une boutique en ligne pour les commerçants de l'agglo de Rouen

Le lancement officiel du site marche-prive.boutique est prévu samedi 9 septembre 2017, lors de la braderie de Rouen. Son principe : proposer sur une même plateforme des produits de chaque commerçant de Rouen et des villes alentours qui ont souhaité adhérer au projet. Parmi eux, des professionnels de l'alimentation (restaurants, bouchers, chocolatiers) mais aussi de l'ameublement, des opticiens, des pharmacies...

Le client, grâce à la géolocalisation, se voit proposer les produits des commerçants les plus proches de chez lui. Il peut dès lors procéder à des achats en ligne chez chacun d'entre eux, et choisir soit d'aller chercher ses produits, soit de se les faire livrer à domicile. "C'est un gain de temps pour quelqu'un qui n'a pas la possibilité de faire des courses en semaine, mais qui veut consommer chez un petit commerçant, explique Victor Gobourg, le fondateur de la plate-forme. L'objectif est de concurrencer les géants du web sur le secteur avec l'avantage de l'hyper-local. Il est possible d'être livré en moins de deux heures après une commande."

Un risque minimisé pour les commerçants

L'initiative bénéficie du soutien de la métropole de Rouen et des municipalités qui y voient un moyen de redynamiser le commerce de centre-ville. Elle s'est appuyée sur les associations de commerçants pour les intéresser au concept. Une quarantaine de commerçants a déjà adhéré pour le lancement de la plateforme. "L'objectif est d'arriver à 60 d'ici fin septembre", précise le jeune chef d'entreprise. Pour eux, c'est une visibilité supplémentaire pour quelques centaines d'euros. C'est aussi un moyen de minimiser les risques par rapport à l'investissement que représenterait l'ouverture de leur propre site marchand. "On avait étudié cette possibilité, explique Antoine Fauquembergue d'une boutique de spécialités italiennes, mais on s'est aperçu que c'était comme une boutique à part entière et que ça demandait énormément de temps. La formule de Victor Gaubourg nous semblait donc vraiment opportune".

Reste à voir à l'usage si le concept de marché-privé.boutique trouvera sa clientèle, au milieu des géants du secteur et des autres sites marchands qui proposent des livraisons sur la métropole rouennaise. Après Dieppe en juin 2017, Rouen en septembre, la plateforme doit s'attaquer très prochainement au secteur de Lisieux, Évreux, le Havre et Caen.

