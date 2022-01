Rouen : l'entreprise la Petite Boite est pleine d'idées

En 2004, le concepteur de la Petite Boîte, Jean-Benoît Durand, a décidé de lancer le premier magazine régional pour enfants, Normandie Junior. Les grands y apprennent presqu’autant de choses que les petits, en feuilletant ce trimestriel. “Il y a une partie documentaire, des jeux et un guide pratique davantage destiné aux parents.”



Au fil des années, la petite boîte rouennaise s’est agrandie - elle compte aujourd’hui neuf personnes - pour devenir éditrice de livres pour enfants sur les spécificités régionales. “Nous concevons ici les maquettes des livres, choisissons les sujets et effectuons des recherches iconographiques.” Un seul crédo : “concevoir des publications ludo éducatives. Nous voulons faire, de façon amusante, un magazine intelligent, qui met à la portée des enfants des sujets parfois compliqués.” Et le concept plaît : ses clients sont de plus en plus nombreux à faire appel à la société d’édition et l’entreprise a remporté cinq prix . Aujourd’hui, la Petite Boîte est aussi une agence de communication jeunesse et travaille à l’élaboration d’outils éducatifs.



