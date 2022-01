Prison : la petite voix du dimanche

“Nous sommes présents tous les dimanches, ainsi que le jour de Noël, de 12h à 13h”, indique Vincent Neveu, un des responsables de l’émission. L’idée vient tout droit des Etats-Unis, d’où elle a été importée par Daniel Siino, parti outre-atlantique visiter et soutenir un condamné à mort, Charlie Bass. Depuis, l’émission s’est développée un peu partout en France. A Rouen, elle est hébergée dans les locaux de la radio RCF.



Messages de soutien

Le téléphone sonne sans discontinuer. Au bout du fil, des mères, des pères, des épouses ou des enfants qui saisissent l’occasion de communiquer avec leurs proches incarcérés, via les ondes. Chaque fin de semaine, les mêmes voies sont fidèles au rendez-vous. “Cette dame appelle depuis plus de dix ans,” observe Vincent Neveu.

Ce moment de contact, très attendu par les prisonniers, n’existe que grâce à l’engagement de bénévoles. Car l’émission repose entièrement sur une vingtaine de personnes qui se relaient tout au long de l’année pour assurer cette présence hebdomadaire. Ce dimanche-là, les deux fils de Vincent et Brigitte Neveu répondent au téléphone, bientôt remplacés par leur sœur et un autre bénévole. “C’est encourageant de constater que cette émission constitue une aide et un soutien pour les familles”, indique Laura Neveu. Et nombreux, à l’autre bout du fil, sont ceux qui adressent un mot de remerciement pour la radio.

Dans le studio, Brigitte Neveu et Anne-Marie, présente depuis les débuts de l’émission, assurent un lien entre les différents messages. Et de conclure, dans un sourire: “Nous sommes une petite goutte d’eau qui peut les aider à préparer en amont leur sortie de prison et à tenir le coup pendant leur détention, en gardant contact avec leur proches.”

Anne Letouzé