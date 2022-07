Le Havre. Festival Moz'aïque : les cinq choses à savoir

Pour sa treizième édition, le festival Moz'aïque évolue avec une formule concentrée sur quatre jours qui laisse plus de place à la fête et aux rencontres, mais tout en conservant son ADN : un festival à taille humaine avec une programmation exigeante dans les Jardins suspendus, un jardin botanique labellisé "Jardin remarquable" et "Jardin botanique".

• Lire aussi : Moz'aïque, un tour du monde des musiques

Pour Fabienne Delafosse, adjointe au maire chargée de la culture, "après 2 ans de Covid, les gens ont besoin de se retrouver et de faire la fête. Pour cette édition, nous avons travaillé une nouvelle proposition artistique : un festival recentré, avec des espaces de convivialités plus nombreux, mais sans transiger sur la qualité des artistes."

Les cinq choses à savoir

Un festival plus convivial

Afin de développer davantage la convivialité entre les festivaliers, un espace convivial, la Terrasse, sera aménagé face à la grande scène, pour profiter des concerts autour d'un verre. Un DJ sera là pour animer les lieux autour d'une programmation résolument funk et dansante. Comme l'an passé, les concerts seront concentrés sur la grande scène, tandis que ces concerts Escales animeront la scène du Café musique, où l'on retrouvera bar et food-trucks.

Un festival concentré sur quatre jours

En passant de cinq à quatre jours, le festival colle davantage aux habitudes de consommation et élargit encore les publics touchés.

Une soirée thématique autour du 7e art

Afin de diversifier les expériences, toucher un nouveau public et associer de nouvelles formes artistiques au festival, le vendredi 22 juillet associera le 7e art à la musique. La projection sur grand écran du film culte de John Landis "Les Blues Brothers", qui sera suivi du concert de la diva soul de Memphis Toni Green, pour une soirée résolument blues et soul.

Une programmation jeune public

Le samedi matin sera dédié au jeune public avec un concert exceptionnel d'Aldebert. Ses "enfantillages", viendront enchanter petits et grands, grâce à une bonne humeur et une énergie communicative.

L'un des festivals les moins chers de France

Le tarif, qui n'a pas augmenté depuis 2016, va évoluer cette année : 15 euros le Pass 1 jour (tarif réduit à 8 euros), 45 euros le Pass 4 jours (tarif réduit à 25 euros sur présentation d'un justificatif) et gratuité pour les moins de 13 ans. Même avec cette revalorisation tarifaire, Moz'aïque reste l'un des festivals de musique les moins chers de France. À noter que le concert d'Aldebert n'est pas compris dans le Pass. Il est proposé au tarif de 10 euros pour les adultes et 5 euros pour les moins de 13 ans.